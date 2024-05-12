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Чемпионат Италии. Серия А

Невезучий «Ювентус» не смог обыграть даже «Салернитану»

12 Мая 2024 • 21:03 Комментировать (2)
Ювентус
1:1
Салернитана

В 36-м туре Серии А «Ювентус» принимал давно вылетевшую «Салернитану» и умудрился оступиться даже с таким соперником. Душан Влахович от радиуса штрафной пробил в правую часть ворот, и кипер в броске перевел мяч в перекладину. На 27-й минуте гости использовали корнер, Никколо Пьероцци воспользовался навесом в район ближней штанги и головой поразил ближнюю часть ворот - 0:1. Вскоре вратарь «старой синьоры» бросился в ноги форварду и нейтрализовал выход один на один. Андреа Камбьяссо со средней дистанции зарядил в левую штангу. Влахович оказался сам перед воротами соперника и не попал в левый угол. Фабио Миретти зарядил в перекладину из-за пределов штрафной. В концовке игры корнер для «Ювентуса», Мануэль Локателли пяткой продлил полет мяча, и Адриен Рабио переправил его в сетку - 1:1.

Туринцы делят третье место с «Болоньей» после пятого ничейного результата подряд. Соперник, понятное дело, последний.

Протокол игры  
Ювентус1:1Салернитана
  27'Пьероцци Никколо (0:1)
(1:1) Рабио Адриен90'  
Щесны ВойцехГатти ФедерикоБремер ГлейсонРугани Даниэле 77' (Милик Аркадиуш ( 77') Камбьясо АндреаМаккенни Уэстон 46' (Айлинг Самуэль ( 46') Локателли МануэльРабио Адриен  25'Костич Филип 46' (Миретти Фабио ( 46') Влахович Душан  22' 77' (Йылдыз Кенан ( 77') Кин Мойзе 46' (Кьеза Федерико ( 46')
Запасные: Джало ТьягуАлькарас КарлосНиколусси Кавилья ХансПинсольо КарлоПерин Маттиа
Фиорилло Винченцо  88'Пьероцци НикколоФасио ФедерикоПирола ЛоренцоДзаноли Алессандро  68' 90' (Пасалидис Триантафиллос ( 90'  90') Самбья Саломон  85' 90' (Пеллегрино Марко ( 90') Кулибали ЛассанаБашич ТомаЧауна ЛумВиньято Эмануэль 65' (Ленговски Матеуш ( 65') Иквуемеси Чуквубуикем 73' (Кастанос Григорис ( 73')
Запасные: Костиль БенуаСфайт Андрес ЭмилСими НванквоRocco Di VicoГрегорио СальватиФеррари ТоммазоВайссман Шон
12 мая. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Салернитана

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Комментарии (2) Все комментарии
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Juventissimo
12 Мая 2024 в 21:35
Слишком поздно Ювентус решил помочь Салернитане не скатиться в низший дивизион. Хотя по первым минутам игры трудно было определить, какая команда отправляется в Серию Б. Монструозный гений превратил клуб в сборище аморфных идиотов, которые очкуют уже дома с любыми аутсайдерами. Антирекорды Аллегри продолжаются.
CELTIC FROST
12 Мая 2024 в 21:11
Матч равных команд. Но -...Ювентус Аллегри делает главное - героически удерживает место в зоне ЛЧ)
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