Невезучий «Ювентус» не смог обыграть даже «Салернитану»

В 36-м туре Серии А «Ювентус» принимал давно вылетевшую «Салернитану» и умудрился оступиться даже с таким соперником. Душан Влахович от радиуса штрафной пробил в правую часть ворот, и кипер в броске перевел мяч в перекладину. На 27-й минуте гости использовали корнер, Никколо Пьероцци воспользовался навесом в район ближней штанги и головой поразил ближнюю часть ворот - 0:1. Вскоре вратарь «старой синьоры» бросился в ноги форварду и нейтрализовал выход один на один. Андреа Камбьяссо со средней дистанции зарядил в левую штангу. Влахович оказался сам перед воротами соперника и не попал в левый угол. Фабио Миретти зарядил в перекладину из-за пределов штрафной. В концовке игры корнер для «Ювентуса», Мануэль Локателли пяткой продлил полет мяча, и Адриен Рабио переправил его в сетку - 1:1.

Туринцы делят третье место с «Болоньей» после пятого ничейного результата подряд. Соперник, понятное дело, последний.