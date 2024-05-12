«Дженоа» оставил «Сассуоло» в зоне вылета

После победы над «Интером» болельщики «Сассуоло» надеялись на то, что их любимцы выберутся из зоны вылета по итогам матча с «Дженоа». Мортен Торсбю их разочаровал голевым ударом уже на седьмой минуте, правда, ВАР подсказал, что там был фол. Не засчитано. А вот спорный пенальти в другие ворота состоялся. Андреа Пинамонти пробил в пустой угол ворот - 0:1. В середине второго тайма «Дженоа» все перевернул. Торсбю набросил мяч на голову Милана Баделя, который забил в упор. А вскоре Мараш Кумбулла допустил ошибку, и мяч от него влетел в сетку - 2:1.
«Дженоа» вышел на 11-е место, противник - второй с конца с отставанием в три очка от спасительных позиций.
Протокол игры
|31'Пинамонти Андреа (0:1)
|(1:1) Бадель Милан56'
|(2:1) Кумбулла Мараш63'
Мартинес Хосеп•Вольякко Алессандро46' (Экубан Калеб (46') •Де Винтер Кони•Васкес Хоан•Сабелли Стефано46' (Спенс Джед (46') •Торсбю Мортен• 48'Бадель Милан85' (Бохинен Эмиль (85') •Френдруп Мортен•Кариколь Аарон•Гудмундссон Альберт75' (Стротман Кевин (75') •Ретеги Матео88' (Анкей Дэвид (88')
Консильи Андреа•Эрлич Мартин87' (Мулаттьери Самуэле (87') •Кумбулла Мараш68' (Вольпато Кристиан (68') •Феррари Джанмарко•Тольян Йереми•Энрике Матеус87' (Липани Лука (87') •Обьянг Педро 50'76' (Рачич Урош (76') •Торстведт Кристиан68' (Байрами Недим (68') •Дойг Джош• 75'Пинамонти Андреа•Лорьенте Арман
12 мая. Стадион "Луиджи Феррарис".
Бан пользователя