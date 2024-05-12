Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Дженоа» оставил «Сассуоло» в зоне вылета

12 Мая 2024 • 18:04 Комментировать
Дженоа
2:1
Сассуоло
окончен

После победы над «Интером» болельщики «Сассуоло» надеялись на то, что их любимцы выберутся из зоны вылета по итогам матча с «Дженоа». Мортен Торсбю их разочаровал голевым ударом уже на седьмой минуте, правда, ВАР подсказал, что там был фол. Не засчитано. А вот спорный пенальти в другие ворота состоялся. Андреа Пинамонти пробил в пустой угол ворот - 0:1. В середине второго тайма «Дженоа» все перевернул. Торсбю набросил мяч на голову Милана Баделя, который забил в упор. А вскоре Мараш Кумбулла допустил ошибку, и мяч от него влетел в сетку  - 2:1.

«Дженоа» вышел на 11-е место, противник - второй с конца с отставанием в три очка от спасительных позиций.

Протокол игры  
Дженоа2:1Сассуоло
  31'Пинамонти Андреа (0:1)
(1:1) Бадель Милан56'  
(2:1) Кумбулла Мараш63'  
Мартинес ХосепВольякко Алессандро 46' (Экубан Калеб ( 46') Де Винтер КониВаскес ХоанСабелли Стефано 46' (Спенс Джед ( 46') Торсбю Мортен  48'Бадель Милан 85' (Бохинен Эмиль ( 85') Френдруп МортенКариколь АаронГудмундссон Альберт 75' (Стротман Кевин ( 75') Ретеги Матео 88' (Анкей Дэвид ( 88')
Запасные: Читтадини ДжорджоЛеали НиколаМаттурро АланСоммарива ДаниэлеХапс Ридгесиано
Консильи АндреаЭрлич Мартин 87' (Мулаттьери Самуэле ( 87') Кумбулла Мараш 68' (Вольпато Кристиан ( 68') Феррари ДжанмаркоТольян ЙеремиЭнрике Матеус 87' (Липани Лука ( 87') Обьянг Педро  50' 76' (Рачич Урош ( 76') Торстведт Кристиан 68' (Байрами Недим ( 68') Дойг Джош  75'Пинамонти АндреаЛорьенте Арман
Запасные: Пеголо ДжанлукаБолока ДаниэльСейде Эмиль КонрадсенВити МаттиаНето РуанПедерсен Маркус IIКраньо АлессиоМиссори Филиппо
12 мая. Стадион "Луиджи Феррарис".

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Сассуоло

Новости по матчу

11 Мая
16:18
Надёжный прогноз и ставка на матч Дженоа – Сассуоло чемпионата Италии – 12 мая 2024
07 Мая
11:57
«Наполи» нашёл замену Осимхену в «Дженоа»
26 Апреля
11:25
«Дженоа» предложила Джилардино новый контракт, тренер интересен трём другим клубам Серии А
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мальдини назвал двух самых техничных игроков в истории - это не Месси и Роналду Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было Анчелотти ответил на призыв Касильяса выпустить Лунина в финале Лиги чемпионов Известны все финалисты Лиги Европы и Лиги конференций Президент «Реала» Перес назначил встречу с Кроосом и Модричем - будет принято важное решение Лунин может покинуть «Реал» после финала Лиги чемпионов – названа причина Модрич принял решение по будущему Известна реакция игроков «Реала» на приход летом в клуб Мбаппе Роналду и Месси станут одноклубниками, а «ПСЖ» проиграл Лигу чемпионов из-за предательства Мбаппе – в главных слухах недели Хаби Алонсо сделал предложение футболисту «Реала»
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Дженоа» забил 3 гола с 2 ударов в створ и отобрал победу у «Милана»
Спортивные новости
Канарейкин сравнил уровень КХЛ и НХЛ Кожевников назвал лучших хоккеистов КХЛ по итогам сезона Канарейкин высказался о большом количестве игроков из системы СКА в сборной «Россия 25» Быков: «Такое ощущение, что мы СКА накатываем через сборную» Кожевников – о Бобровском: «Он вообще звезда номер один!» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Лацио Лацио
Эмполи Эмполи
2
0
1.57 3.90 5.60
Видео
Окончен
Верона Верона
Торино Торино
1
2
3.15 2.95 2.41
Видео
Окончен
Дженоа Дженоа
Сассуоло Сассуоло
2
1
1.88 3.65 3.80
Видео
12.05.24 в 19:00
Ювентус Ювентус
Салернитана Салернитана
1.14 7.80 16.00
Видео
12.05.24 в 21:45
Аталанта Аталанта
Рома Рома
2.05 3.45 3.40
Видео
13.05.24 в 19:30
Лечче Лечче
Удинезе Удинезе
2.25 3.25 3.15
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Мая
18:30 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Салернитана»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:04 · Италия. Серия А
«Дженоа» оставил «Сассуоло» в зоне вылета
18:02 · Италия. Серия А
«Ювентус» озвучил состав на игру с «Салернитаной»
17:58 · Италия. Серия А
«Торино» добыл волевую победу над «Вероной»
15:37 · Италия. Серия А
«Лацио» спокойно обыграл «Эмполи»
10:33 · Италия. Серия А
Мотта отреагировал на интерес «ПСЖ»
09:51 · Италия. Серия А
Чинквини: «В «Аталанте» захотят сохранить Миранчука»
09:26 · Италия. Серия А
​«Милан» может пригласить Лукаку
09:06 · Германия. Бундеслига
«Милан» готовит 50 миллионов евро на нового нападающего
08:56 · Италия. Серия А
​«Наполи» пропустил самые быстрые два гола с 2010 года
08:39 · Италия. Серия А
«Болонья» идёт на клубный рекорд по набранным очкам
08:23 · Италия. Серия А
​Пулишич - самый результативный полузащитник «Милана» со времён Кака
08:20 · Италия. Серия А
Пиоли считает, что «Интер» в этом сезоне был сильнее всех
07:56 · Англия. Премьер-лига
​Раньери спросили о приглашении в «Кальяри» Джейми Варди
07:44 · Италия. Серия А
​Раньери: «Тео и Леау порвали нашу оборону»
Все новости
Рекомендуем