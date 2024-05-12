«Дженоа» оставил «Сассуоло» в зоне вылета

После победы над «Интером» болельщики «Сассуоло» надеялись на то, что их любимцы выберутся из зоны вылета по итогам матча с «Дженоа». Мортен Торсбю их разочаровал голевым ударом уже на седьмой минуте, правда, ВАР подсказал, что там был фол. Не засчитано. А вот спорный пенальти в другие ворота состоялся. Андреа Пинамонти пробил в пустой угол ворот - 0:1. В середине второго тайма «Дженоа» все перевернул. Торсбю набросил мяч на голову Милана Баделя, который забил в упор. А вскоре Мараш Кумбулла допустил ошибку, и мяч от него влетел в сетку - 2:1.

«Дженоа» вышел на 11-е место, противник - второй с конца с отставанием в три очка от спасительных позиций.