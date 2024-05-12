«Ювентус» озвучил состав на игру с «Салернитаной»

В воскресенье «Ювентус» проведёт домашний матч чемпионата Италии против «Салернитаны». Рулевой туринской команды Массимилиано Аллегри решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Щесны, Гатти, Бремер, Ругани, Камбьясо, Маккенни, Локателли, Рабио, Костич, Влахович, Кин.

Матч «Ювентус» - «Салернитана» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что «Ювентус» сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А.