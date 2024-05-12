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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» озвучил состав на игру с «Салернитаной»

12 Мая 2024 • 18:02 Комментировать
Ювентус
...
Салернитана
1 1.16 X 8.00 2 19.00
Через 0 ч. 17 мин.

В воскресенье «Ювентус» проведёт домашний матч чемпионата Италии против «Салернитаны». Рулевой туринской команды Массимилиано Аллегри решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Щесны, Гатти, Бремер, Ругани, Камбьясо, Маккенни, Локателли, Рабио, Костич, Влахович, Кин.

Матч «Ювентус» - «Салернитана» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что «Ювентус» сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус

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ЮВЕНТУС САЛЕРНИТАНА
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