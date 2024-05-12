«Торино» добыл волевую победу над «Вероной»

Ещё не гарантировавшая себе место в элите «Верона» в воскресенье играла дома против давно не побеждавшего «Торино». Хозяева выглядели острее в атаке и первыми забили - в середине второго тайма Суат Сердар вывел на пустые ворота Кароля Свидерски. Гости быстро отыгрались после удара с лета от Заннетоса Саввы, а вскоре вовсе вышли вперед после атаки Пьетро Пеллегри - 1:2.

«Верона» остается 14-й, соперник - делит девятое место.