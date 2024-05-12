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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» добыл волевую победу над «Вероной»

12 Мая 2024 • 17:58 Комментировать
Верона
1:2
Торино
окончен

Ещё не гарантировавшая себе место в элите «Верона» в воскресенье играла дома против давно не побеждавшего «Торино». Хозяева выглядели острее в атаке и первыми забили - в середине второго тайма Суат Сердар вывел на пустые ворота Кароля Свидерски. Гости быстро отыгрались после удара с лета от Заннетоса Саввы, а вскоре вовсе вышли вперед после атаки Пьетро Пеллегри - 1:2.

«Верона» остается 14-й, соперник - делит девятое место.

Протокол игры  
Верона1:2Торино
(1:0) Свидерски Кароль67'  
  77'Савва Заннетос (1:1)
  83'Пеллегри Пьетро (1:2)
Монтипо ЛоренцоСентонз ФабьенМаньяни Джанджакомо  44' 63' (Силва Даниэл ( 63') Коппола ДиегоКабаль Хуан 81' (Винагре Рубен ( 81') Давидович ПавелДуда ОндрейЛазович Дарко 63' (Суслов Томаш ( 63'  90') Сердар Суат 87' (Анри Тома ( 87') Нослин Тейяни  38'Бонаццоли Федерико 63' (Свидерски Кароль ( 63')
Запасные: Матеус ЧарлисКьеза МаттиаКристиан КоррадиТчатчуа ДжексонТавшан ЭлаисПерилли СимонеМитрович СтефанБелахяне Реда
Милинкович-Савич ВаняВойвода Мергим 55' (Линетти Кароль ( 55'  90') Ловато МаттеоМасина Адам 77' (Деллавалле Алессандро ( 77') Белланова Рауль 70' (Савва Заннетос ( 70') Родригес Рикардо 56' (Лазаро Валентино ( 56') Тамез АдриенИлич ИванРиччи СамуэлеСанабрия АнтониоСапата Дуван 55' (Пеллегри Пьетро ( 55'  90')
Запасные: Сазонов СабаОкереке ДавидДжемелло ЛукаПассадор ПьетроСильва ХонатанБуонджорно АлессандроКабич Урош
12 мая. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).

 

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