«Торино» добыл волевую победу над «Вероной»

Ещё не гарантировавшая себе место в элите «Верона» в воскресенье играла дома против давно не побеждавшего «Торино». Хозяева выглядели острее в атаке и первыми забили - в середине второго тайма Суат Сердар вывел на пустые ворота Кароля Свидерски. Гости быстро отыгрались после удара с лета от Заннетоса Саввы, а вскоре вовсе вышли вперед после атаки Пьетро Пеллегри - 1:2.
«Верона» остается 14-й, соперник - делит девятое место.
Протокол игры
|(1:0) Свидерски Кароль67'
|77'Савва Заннетос (1:1)
|83'Пеллегри Пьетро (1:2)
Монтипо Лоренцо•Сентонз Фабьен•Маньяни Джанджакомо 44'63' (Силва Даниэл (63') •Коппола Диего•Кабаль Хуан81' (Винагре Рубен (81') •Давидович Павел•Дуда Ондрей•Лазович Дарко63' (Суслов Томаш (63') • 90'Сердар Суат87' (Анри Тома (87') •Нослин Тейяни• 38'Бонаццоли Федерико63' (Свидерски Кароль (63')
Милинкович-Савич Ваня•Войвода Мергим55' (Линетти Кароль (55') • 90'Ловато Маттео•Масина Адам77' (Деллавалле Алессандро (77') •Белланова Рауль70' (Савва Заннетос (70') •Родригес Рикардо56' (Лазаро Валентино (56') •Тамез Адриен•Илич Иван•Риччи Самуэле•Санабрия Антонио•Сапата Дуван55' (Пеллегри Пьетро (55') 90'
12 мая. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
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