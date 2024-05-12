«Лацио» спокойно обыграл «Эмполи»

В 36-м туре Серии А «Лацио» и «Эмполи» до последнего бились за очки. В первом тайме Франческо Капуто расстреливал ворота, и голкипер с трудом перевел мяч на угловой. В добавленное время римляне повели после удара Патрика. Лишь перед финальным свистком Матиас Весино удвоил счет - 2:0.

«Лацио» уже не отдаст седьмое место и может подняться выше. Противник - четвертый с конца с двумя очками запаса.