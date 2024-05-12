«Лацио» спокойно обыграл «Эмполи»

В 36-м туре Серии А «Лацио» и «Эмполи» до последнего бились за очки. В первом тайме Франческо Капуто расстреливал ворота, и голкипер с трудом перевел мяч на угловой. В добавленное время римляне повели после удара Патрика. Лишь перед финальным свистком Матиас Весино удвоил счет - 2:0.
«Лацио» уже не отдаст седьмое место и может подняться выше. Противник - четвертый с конца с двумя очками запаса.
Протокол игры
|(1:0) Патрик45'
|(2:0) Весино Матиас89'
Мандас Христос•Патрик•Романьоли Алессио• 90'Хюсай Эльсейд•Лаццари Мануэль• 77'Марушич Адам•Гендузи Маттео65' (Весино Матиас (65') •Камада Даити88' (Катальди Данило (88') •Андерсон Фелипе65' (Ровелла Николо (65') • 85'Дзакканьи Маттиа76' (Педро Родригес (76') •Иммобиле Чиро65' (Кастельянос Валентин (65')
Каприле Элия•Берешиньски Бартош•Исмайли Ардиан•Луперто Себастьяно77' (Шпенди Стивен (77') •Гьяси Эммануэль• 73'Бастони Симоне55' (Камбьяги Николо (55') •Марин Рэзван•Мале Юссеф76' (Фаццини Якопо (76') •Пеццелла Джузеппе66' (Какаче Либерато (66') •Капуто Франческо67' (Дестро Маттиа (67') •Канчельери Маттео
12 мая. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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