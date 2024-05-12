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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» спокойно обыграл «Эмполи»

12 Мая 2024 • 15:37 Комментировать
Лацио
2:0
Эмполи
окончен

В 36-м туре Серии А «Лацио» и «Эмполи» до последнего бились за очки. В первом тайме Франческо Капуто расстреливал ворота, и голкипер с трудом перевел мяч на угловой. В добавленное время римляне повели после удара Патрика. Лишь перед финальным свистком Матиас Весино удвоил счет - 2:0.

«Лацио» уже не отдаст седьмое место и может подняться выше. Противник - четвертый с конца с двумя очками запаса.

Протокол игры  
Лацио2:0Эмполи
(1:0) Патрик45'  
(2:0) Весино Матиас89'  
Мандас ХристосПатрикРоманьоли Алессио  90'Хюсай ЭльсейдЛаццари Мануэль  77'Марушич АдамГендузи Маттео 65' (Весино Матиас ( 65') Камада Даити 88' (Катальди Данило ( 88') Андерсон Фелипе 65' (Ровелла Николо ( 65'  85') Дзакканьи Маттиа 76' (Педро Родригес ( 76') Иммобиле Чиро 65' (Кастельянос Валентин ( 65')
Запасные: Исаксен ГуставАльберто ЛуисПеллегрини ЛукаГонсалес ДиегоКазале НиколоПроведель Иван
Каприле ЭлияБерешиньски БартошИсмайли АрдианЛуперто Себастьяно 77' (Шпенди Стивен ( 77') Гьяси Эммануэль  73'Бастони Симоне 55' (Камбьяги Николо ( 55') Марин РэзванМале Юссеф 76' (Фаццини Якопо ( 76') Пеццелла Джузеппе 66' (Какаче Либерато ( 66') Капуто Франческо 67' (Дестро Маттиа ( 67') Канчельери Маттео
Запасные: Валюкевич СебастьянЧерри АльбертоГрасси АльбертоНьянг М'БайеСегетти ЯкопоКоваленко ВикторГогличидзе СабаЖурковски ШимонПеризан Самуэле
12 мая. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Эмполи

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