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Мотта отреагировал на интерес «ПСЖ»

12 Мая 2024 • 10:33 Комментировать

Французский «ПСЖ» может сменить главного тренера по завершении нынешнего сезона, об этом рапортует аккаунт PSG COMMUNITY в социальных сетях.

Президент парижского топ-клуба Нассер Аль-Хелаифи не впечатлен работой испанца Луиса Энрике в нынешнем сезоне, утверждает источник. Руководитель рассматривает на его место главного тренера «Болоньи» Тьяго Мотту. Сам специалист не против попробовать свои силы во французском клубе.

Напомним, что на этой неделе «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов УЕФА. На стадии ½ финала еврокубка подопечные Энрике сенсационно уступили дортмундской «Боруссии» (0:1, 0:1).

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