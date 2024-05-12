Чинквини: «В «Аталанте» захотят сохранить Миранчука»

Бывший менеджер «Зенита» Оресте Чинквини рассказал, что в «Аталанте» хотят сохранить полузащитника Алексея Миранчука на следующий сезон.

Эксперт отметил, что в нынешнем сезоне Миранчук сумел добиться прогресса и стать важным игроком для команды из Бергамо.

«Я разговаривал про него с моим другом, главным скаутом «Аталанты» Габриэле Дзаманьей. Он сказал, что в клубе Алексея считают важным, полагаю, на следующей сезон его также захотят сохранить», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провёл за «Аталанту» в 37 матчей, забил четыре гола и отдал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.