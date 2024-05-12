​«Милан» может пригласить Лукаку

Итальянский «Милан» претерпит изменения в своём составе летом, команда потеряет французского нападающего Оливье Жиру - хотя это пока не объявляется официально, Жиру, скорее всего, переедет в североамериканский чемпионат МЛС.

В качестве замены для него «Милан», по слухам, интересуется Ромелу Лукаку - он и раньше пытался пригласить бельгийца, но без особой настойчивости. Нынешнее соглашение Лукаку с «Ромой» действует только до конца сезона, после чего его ждут обратно в «Челси» - хотя как раз и не очень-то ждут в прямом смысле слова, а хотели бы продать.

Как уточняет итальянский эксперт Николо Скира, его готовы продать за 40 миллионов евро.