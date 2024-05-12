​«Наполи» пропустил самые быстрые два гола с 2010 года

В очередном, 36-м туре итальянского чемпионата «Болонья» съездила в Неаполь, где быстро забила два гола в ворота прошлогоднего чемпиона страны. Уже к пятнадцатой минуте игры неаполитанцы пропустили дважды, и в итоге эти голы так и остались единственными в матче - «Болонья» подтвердила свою силу в нынешнем сезоне.

Что до экс-чемпионов, то они, как оказалось, пропустили два самых быстрых гола в матче Серии А впервые аж с 2010 года. Но любопытно, что и тогда, 7 марта 2010, это было против «Болоньи» - Салаета и Адаилтон тогда забили дважды уже к двенадцатой минуте игры.

В следующем туре «Наполи» сыграет с «Фиорентиной».