«Болонья» идёт на клубный рекорд по набранным очкам

В очередном, 36-м туре итальянского чемпионата «Болонья» съездила в Неаполь, где быстро забила два гола в ворота прошлогоднего чемпиона страны и взяла три очка. Теперь у клуба, которым руководит Тьяго Мотта, 67 очков после 36 туров чемпионата.

И теперь у «Болоньи» есть шанс побить клубный рекорд по количеству очков, он был установлен в сезоне 1963\1964 - 70 очков, в пересчёте на современную систему начисления очков, с тремя баллами за победу. Она, напомним, введена с сезона 1994/1995.

В оставшихся матчах чемпионата «Болонья» сыграет с туринским «Ювентусом», а также «Дженоа».