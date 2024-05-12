​Пулишич - самый результативный полузащитник «Милана» со времён Кака

В очередном, 36-м туре итальянского чемпионата «Милан» одержал самую крупную победу текущем сезоне, обыграв со счётом 5:1 «Кальяри».

Главным героем матча с точки зрения результативности стал Кристиан Пулишич - американский полузащитник хорватского происхождения сделал дубль и довёл счёт забитых мячей в чемпионате Италии в нынешнем сезоне до одиннадцати.

Как оказалось, Пулишич - первый полузащитник «Милана» со времён Рикардо Кака в сезоне 2006/2007, который забил больше десяти мячей за сезон.

«Милан» занимает второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А.