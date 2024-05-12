Пиоли считает, что «Интер» в этом сезоне был сильнее всех

Наставник «Милана» Стефано Пиоли высказался о чемпионстве «Интера» в этом сезоне первенства Италии.

«Ни одной команде не удавалось поддерживать уровень «Интера». Наша команда очень усердно работала и отдавала все силы, но нам не удалось поддержать этот уровень. У нас сильная команда, которая старалась, но в определённые моменты чемпионата не смогла преодолеть препятствия», — цитирует итальянского специалиста издание «СЭ».

Стоит отметить, что за два тура до конца чемпионата «Интер» набрал 92 балла и уже обеспечил себе золотые медали. Что касается «Милана», то он с 74 очками располагается на второй строчке турнирной таблицы.