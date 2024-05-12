​Раньери: «Тео и Леау порвали нашу оборону»

В очередном, 36-м туре итальянского чемпионата «Милан» одержал самую крупную победу в текущем сезоне, обыграв со счётом 5:1 «Кальяри». Наставник островитян Клаудио Раньери прокомментировал успел соперника, посетовав на то, что Тео Эрнандес и Рафаэл Леау уничтожили оборону его команды.

- Жаль, что пропустили аж пять голов. В первом тайме ничего такого не предвещало. Но во втором Те и Леау порвали нашу оборону, прошли, словно нож в масло, - посетовал Раньери, слова которого цитирует pianetamilan.it.

«Кальяри» в настоящий момент занимает пятнадцатое место в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А.