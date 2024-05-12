​Рейндерс забил 37-й гол для Нидерландов в Серии А - лишь однажды было больше

В очередном, 36-м туре итальянского чемпионата «Милан» одержал самую крупную победу текущем сезоне, обыграв со счётом 5:1 «Кальяри».

Один из мячей в составе своего клуба забил нидерландский полузащитник Тиджани Рейндерс, и это был уже 37-й гол для игроков из Нидерландов в текущем сезоне итальянского первенства.

Это второй результат в истории итальянского чемпионата, лишь один раз в истории нидерландские игроки забивали больше за сезон в Серии А - это было в 1993/19934, тогда было забито 48 голов.

Самые результативные игроки из Нидерландов в нынешнем сезоне - это Тён Копмейнерс с 12-ю голами и Джошуа Зиркзее с одиннадцатью.