Рейндерс: «Давно искал гол»

В очередном, 36-м туре итальянского чемпионата «Милан» одержал самую крупную победу текущем сезоне, обыграв со счётом 5:1 «Кальяри». Один из мячей в составе своего клуба забил нидерландский полузащитник Тиджани Рейндерс, который признался, что давно шёл к этому мячу.

- После такого не очень удачного месяца хотелось выиграть и добыть три очка. Для нас важно сохранять доверие со стороны публики. Гол? Я давно шёл к нему, - цитирует слова Рейндерса pianetamilan.it.

Напомним, что Рейндерс выступает за свой нынешний клуб с лета прошлого года. «Милан» занимает второе место в турнирной таблице.