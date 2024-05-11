Конте готов возглавить «Милан»

Известный итальянский тренер Антонио Конте заинтересован в работе в «Милане». Об этом информирует журналист Джанлука Ди Марцио .

По данным источника, «Милан» ещё не нашёл тренера на следующий сезон. Паулу Фонсека и Сержиу Консейсау по-прежнему рассматриваются, даже несмотря на то, что с тренером «Порту» нет продвижений.

Фонсека взял несколько дней, чтобы сделать выбор между «Марселем» и «Миланом». «Милан» активен, но и «Марсель» сделал хорошее предложение.

По словам репортёра, Конте согласился бы принять «Милан», но ещё предстоит узнать, захотят ли «россонери» приглашать Конте, передаёт издание Milan News.