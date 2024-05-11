«Милан» вернулся к победам, забив 5 мячей «Кальяри»

В 36-м туре чемпионата Италии встретились «Милан» и «Кальяри», не побеждавшие на протяжении последних четырёх матчей. Первый тайм получился вялым и был приукрашен голевой атакой хозяев. Мяч застрял у ворот гостей, Саму Чуквуэзе атаковал в ближний угол, и голкипер выручил, но не справился с добиванием Исмаэля Беннасера.

С передачи Кристиана Пулишича Рафаэл Леау расстреливал ворота без помех - в перекладину попал. Вскоре эта же парочка поменялась ролями, и уже Пулишич после проникающего паса реализовал выход один на один. Гости забили гол престижа после передачи с правого фланга и удара Найтана Нандеса из штрафной - 2:1. Вскоре Тиджани Рейндерс со средней дистанции вколотил мяч в левый угол ворот - 3:1. Элдор Шомуродов подобрал мяч и с рикошетом пробил в штангу. Беннасер бросил в отрыв Леау, тот обыграл кипера и поразил ворота - 4:1. Ноа Окафор прорвался левым флангом и сыграл на Пулишича, который подготовил результативный удар в левый угол - 5:1.

«Милан» наверняка финиширует вторым в этом сезоне, соперник - пока 15-й.