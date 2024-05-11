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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» вернулся к победам, забив 5 мячей «Кальяри»

11 Мая 2024 • 23:38 Комментировать
Милан
5:1
Кальяри
окончен

В 36-м туре чемпионата Италии встретились «Милан» и «Кальяри», не побеждавшие на протяжении последних четырёх матчей. Первый тайм получился вялым и был приукрашен голевой атакой хозяев. Мяч застрял у ворот гостей, Саму Чуквуэзе атаковал в ближний угол, и голкипер выручил, но не справился с добиванием Исмаэля Беннасера.

С передачи Кристиана Пулишича Рафаэл Леау расстреливал ворота без помех - в перекладину попал. Вскоре эта же парочка поменялась ролями, и уже Пулишич после проникающего паса реализовал выход один на один. Гости забили гол престижа после передачи с правого фланга  и удара Найтана Нандеса из штрафной - 2:1. Вскоре Тиджани Рейндерс со средней дистанции вколотил мяч в левый угол ворот - 3:1. Элдор Шомуродов подобрал мяч и с рикошетом пробил в штангу. Беннасер бросил в отрыв Леау, тот обыграл кипера и поразил ворота - 4:1. Ноа Окафор прорвался левым флангом и сыграл на Пулишича, который подготовил результативный удар в левый угол - 5:1.

«Милан» наверняка финиширует вторым в этом сезоне, соперник - пока 15-й.

Протокол игры  
Милан5:1Кальяри
(1:0) Беннасер Исмаэль35'  
(2:0) Пулишич Кристиан59'  
  63'Нандес Найтан (2:1)
(3:1) Рейндерс Тиджани74'  
(4:1) Леау Рафаэл83'  
(5:1) Пулишич Кристиан87'  
Спортьелло МаркоКалюлю ПьерГаббия Маттео  33' 46' (Томори Фикайо ( 46') Тиав МаликФлоренци Алессандро 68' (Эрнандес Тео ( 68') Беннасер Исмаэль  28' 84' (Побега Томмазо ( 84') Муса ЮнусЧуквуэзе Саму 46' (Окафор Ноа ( 46') Рейндерс ТиджаниПулишич КристианЖиру Оливье 46' (Леау Рафаэл ( 46')
Запасные: Кальдара МаттиаТорриани ЛоренцоТерраччано ФилиппоАдли ЯсинЙович ЛукаКалабрия ДавидеДзероли КевинНава Лапо
Скуффет СимонеДзаппа ГабриэлеМина Йерри  69' 88' (Ветеска Матеуш ( 88') Доссена Альберто 76' (Дентелло Пауло ( 76') Нандес Найтан 76' (Лападула Джанлука ( 76') Оберт АдамСулемана ИбрахимПрати МаттеоДейола Алессандро 75' (Ористанио Гаэтано ( 75') Шомуродов Элдор 82' (Мутандва Кингстон ( 82') Лувумбу Зито
Запасные: Петанья АндреаМанкозу МаркоРадунович БорисДи Пардо АлессандроВиола НиколасПаволетти ЛеонардоХацидиакос ПантелисАрести Симоне
11 мая. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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