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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» назвал стартовый состав на матч с «Кальяри»

11 Мая 2024 • 21:07 Комментировать
Милан
0:0
Кальяри
1 1.50 X 4.80 2 6.30
1-й тайм

В субботу, 11 мая, «Милан» примет на своём поле «Кальяри» в матче 36-го тура чемпионата Италии.

Пресс-служба миланского коллектива опубликовала стартовый состав команды на предстоящую битву. По решению главного тренера «Милана» Стефано Пиоли, с первых минут на поле выйдут следующие футболисты: Спортьелло (вр), Калюлю, Габбия, Тиав, Флоренци, Муса, Беннасер, Рейндерс, Чуквуэзе, Жиру, Пулишич.

Встреча между «Миланом» и «Кальяри» должна будет стартовать в 21:45 по столичному времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которую организует спортивный портал LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан

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