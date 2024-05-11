«Милан» назвал стартовый состав на матч с «Кальяри»

В субботу, 11 мая, «Милан» примет на своём поле «Кальяри» в матче 36-го тура чемпионата Италии.

Пресс-служба миланского коллектива опубликовала стартовый состав команды на предстоящую битву. По решению главного тренера «Милана» Стефано Пиоли, с первых минут на поле выйдут следующие футболисты: Спортьелло (вр), Калюлю, Габбия, Тиав, Флоренци, Муса, Беннасер, Рейндерс, Чуквуэзе, Жиру, Пулишич.

Встреча между «Миланом» и «Кальяри» должна будет стартовать в 21:45 по столичному времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которую организует спортивный портал LiveResult.