«Болонья» победила в Неаполе и опередила «Ювентус»

В 36-м туре Серии А прошлогодние чемпионы из «Наполи» принимали команду-открытие нового сезона, «Болонью». На девятой минуте Джошуа Зиркзее попал в соперника, а Дан Ндой в упор головой добил - 0:1. Тут же Штефан Пош после подачи углового выиграл воздух и удвоил счет. В ответ Виктор Осимхен заработал пенальти, а Маттео Политано не переиграл голкипера. Удивительно, но после резвой первой четверти поединка больше опасных моментов и не было.
«Болонья» подвинула «Ювентус» с третьего места, соперник идет восьмым и вряд ли поднимется выше.
Протокол игры
|9'Ндой Дан (0:1)
|12'Пош Штефан (0:2)
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Жуан Жезус•Оливера Матиас81' (Траоре Хамед (81') •Замбо-Ангисса Андре-Франк81' (Маццокки Паскуале (81') •Лоботка Станислав•Каюсте Йенс 47'72' (Распадори Джакомо (72') •Политано Маттео61' (Нгонж Сириль (61') •Осимхен Виктор•Кварацхелия Хвича 33'81' (Симеоне Джованни (81')
Равалья Федерико•Пош Штефан•Лукуми Джон• 71'Калафьори Рикардо•Кристиансен Виктор•Эбишер Мишель•Фройлер Ремо82' (Эль-Аззузи Уссама (82') •Урбаньски Кацпер73' (Кастро Сантьяго (73') •Ндой Дан56' (Орсолини Риккардо (56') •Зиркзее Джошуа73' (Фаббьян Джованни (73') •Одгор Йенс56' (Салемакерс Алексис (56')
11 мая. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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