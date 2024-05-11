«Болонья» победила в Неаполе и опередила «Ювентус»

В 36-м туре Серии А прошлогодние чемпионы из «Наполи» принимали команду-открытие нового сезона, «Болонью». На девятой минуте Джошуа Зиркзее попал в соперника, а Дан Ндой в упор головой добил - 0:1. Тут же Штефан Пош после подачи углового выиграл воздух и удвоил счет. В ответ Виктор Осимхен заработал пенальти, а Маттео Политано не переиграл голкипера. Удивительно, но после резвой первой четверти поединка больше опасных моментов и не было.

«Болонья» подвинула «Ювентус» с третьего места, соперник идет восьмым и вряд ли поднимется выше.