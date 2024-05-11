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Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» победила в Неаполе и опередила «Ювентус»

11 Мая 2024 • 20:53 Комментировать
Наполи
0:2
Болонья
окончен

В 36-м туре Серии А прошлогодние чемпионы из «Наполи» принимали команду-открытие нового сезона, «Болонью». На девятой минуте Джошуа Зиркзее попал в соперника, а Дан Ндой в упор головой добил - 0:1. Тут же Штефан Пош после подачи углового выиграл воздух и удвоил счет. В ответ Виктор Осимхен заработал пенальти, а Маттео Политано не переиграл голкипера. Удивительно, но после резвой первой четверти поединка больше опасных моментов и не было.

«Болонья» подвинула «Ювентус» с третьего места, соперник идет восьмым и вряд ли поднимется выше.

Протокол игры  
Наполи0:2Болонья
  9'Ндой Дан (0:1)
  12'Пош Штефан (0:2)
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирЖуан ЖезусОливера Матиас 81' (Траоре Хамед ( 81') Замбо-Ангисса Андре-Франк 81' (Маццокки Паскуале ( 81') Лоботка СтаниславКаюсте Йенс  47' 72' (Распадори Джакомо ( 72') Политано Маттео 61' (Нгонж Сириль ( 61') Осимхен ВикторКварацхелия Хвича  33' 81' (Симеоне Джованни ( 81')
Запасные: Руй МариуГоллини ПьерлуиджиКонтини НикитаЛиндстрём ЙесперНатанЭстигор ЛеоДендонкер ЛеандерД'Авино Луиджи
Равалья ФедерикоПош ШтефанЛукуми Джон  71'Калафьори РикардоКристиансен ВикторЭбишер МишельФройлер Ремо 82' (Эль-Аззузи Уссама ( 82') Урбаньски Кацпер 73' (Кастро Сантьяго ( 73') Ндой Дан 56' (Орсолини Риккардо ( 56') Зиркзее Джошуа 73' (Фаббьян Джованни ( 73') Одгор Йенс 56' (Салемакерс Алексис ( 56')
Запасные: Ликояннис ХараламбосКорацца ТоммазоБаньолини НиколаСкорупски ЛукашБёкема СэмКарлссон Йеспер IIIИлич МихайлоМоро НиколаДе Сильвестри Лоренцо
11 мая. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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