«Наполи» готов поднять зарплату Хвичи в 6 раз, но с важным условием

«Наполи» не хочет терять Хвичу Кварацхелию в летнее трансферное окно, хотя «ПСЖ» видит в этом футболисте кандидата на замену Килиану Мбаппе. Клуб Серии А хочет не просто сохранить Хвичу, но и продлить с ним контракт.

Как сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна, «Наполи» готов увеличить зарплату Кварацхелии в шесть раз – с 1 до 6 миллионов евро за сезон. При этом клуб Серии А хочет, чтобы в соглашении была прописана крупная сумма выкупа в 150 миллионов евро. Этот ценник должен отпугнуть топ-клубы от футболиста.

23-летний Хвича Кварацхелия забил десять голов и отдал девять голевых передач в 42 матчах текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.