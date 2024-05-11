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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» готов поднять зарплату Хвичи в 6 раз, но с важным условием

11 Мая 2024 • 18:06 Комментировать (1)

«Наполи» не хочет терять Хвичу Кварацхелию в летнее трансферное окно, хотя «ПСЖ» видит в этом футболисте кандидата на замену Килиану Мбаппе. Клуб Серии А хочет не просто сохранить Хвичу, но и продлить с ним контракт.

Как сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна, «Наполи» готов увеличить зарплату Кварацхелии в шесть раз – с 1 до 6 миллионов евро за сезон. При этом клуб Серии А хочет, чтобы в соглашении была прописана крупная сумма выкупа в 150 миллионов евро. Этот ценник должен отпугнуть топ-клубы от футболиста.

23-летний Хвича Кварацхелия забил десять голов и отдал девять голевых передач в 42 матчах текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
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Комментарии (1) Все комментарии
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Juventissimo
11 Мая 2024 в 18:54
Хвича, соглашайся, пока Лау решил денюжками сорить:) Либо тебя позже купят за 150 лимонов и ты не потеряешь в зарплате, как минимум, либо ты обеспечишь свою семью и всех родственников до 7-го колена включительно.
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