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Чемпионат Италии. Серия А

Юрич покинет «Торино» официально

11 Мая 2024 • 15:44 Комментировать
Верона
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Торино
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12.05 16:00

Главный тренер «Торино» Иван Юрич покинет клуб предстоящим летом. Об этом рассказал сам специалист.

— Когда ты соглашаешься на новый контракт, ты должен соблюдать его. За три тура до конца сезона я понял, что не уверен, что смогу полностью отработать контракт, поэтому я ухожу, — приводит слова Юрича инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, хорватский тренер возглавляет «Торино» с лета 2021 года. На данный момент клуб располагается на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 47 очков в 35 турах.

12 мая «Торино» сыграет на выезде с «Вероной». Старт поединка запланирован на 16:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Иван Юрич

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