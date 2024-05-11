Главный тренер «Торино» Иван Юрич покинет клуб предстоящим летом. Об этом рассказал сам специалист.

— Когда ты соглашаешься на новый контракт, ты должен соблюдать его. За три тура до конца сезона я понял, что не уверен, что смогу полностью отработать контракт, поэтому я ухожу, — приводит слова Юрича инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, хорватский тренер возглавляет «Торино» с лета 2021 года. На данный момент клуб располагается на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 47 очков в 35 турах.

12 мая «Торино» сыграет на выезде с «Вероной». Старт поединка запланирован на 16:00 по мск.