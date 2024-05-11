У «Наполи» есть план по Хвиче

«Наполи» не планирует в летнее трансферное окно продавать атакующего полузащитника Хвичу Кварацхелию, несмотря на серьёзный интерес со стороны «ПСЖ». Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо дополняет информацию о планах неаполитанского клуба по грузинскому игроку. Так, в ближайшие недели руководители «Наполи» собираются продолжать переговоры с Хвичей по новому контракту. Отмечается, что стороны могут согласовать включение в новое трудовое соглашение опции выкупа за определённую сумму.

В сезоне 2023/2024 Кварацхелия провёл 42 матча, в которых забил 10 голов и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 80 миллионов евро.