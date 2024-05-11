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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала выиграл награду в Серии А

11 Мая 2024 • 11:51 Комментировать

Аргентинский форвард «Ромы» Пауло Дибала признан лучшим футболистом чемпионата Италии по итогам апреля. Об этом отрапортовала пресс-служба турнира.

Нападающий получит индивидуальную награду перед поединком 37-го тура чемпионата страны, который состоится в следующий уик-энд.

В нынешнем сезоне Серии А 30-летний аргентинский футболист провел 26 поединков. На счету Дибалы 13 забитых мячей (семь – с пенальти) и девять голевых передач.

После 35 туров чемпионата страны римская команда с 60 баллами занимает шестое место в турнирной таблице.

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Рома Пауло Дибала
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