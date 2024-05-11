Дибала выиграл награду в Серии А

Аргентинский форвард «Ромы» Пауло Дибала признан лучшим футболистом чемпионата Италии по итогам апреля. Об этом отрапортовала пресс-служба турнира.

Нападающий получит индивидуальную награду перед поединком 37-го тура чемпионата страны, который состоится в следующий уик-энд.

В нынешнем сезоне Серии А 30-летний аргентинский футболист провел 26 поединков. На счету Дибалы 13 забитых мячей (семь – с пенальти) и девять голевых передач.

После 35 туров чемпионата страны римская команда с 60 баллами занимает шестое место в турнирной таблице.