Колыванов: «Миранчук уже сформировался как футболист, почувствовал, что такое европейский футбол»

Игорь Колыванов, в прошлом выступавший в Италии за «Болонью», высказался об игре Алексея Миранчука в «Аталанте».

Напомним, российский полузащитник, выступающий за «Аталанту» с 2020 года, вместе с клубом из Бергамо вышел в финал Лиги Европы, где соперником команды Гасперини станет «Байер». Встреча пройдёт 22 мая в Дублине, начало матча запланировано на 22:00 по мск.

- В Италии непросто сразу заиграть. Миранчуку нужно было втянуться, потом его отдали в «Торино». Алексей уже сформировался как футболист, почувствовал, что такое европейский футбол, - передаёт слова Колыванова «РБ Спорт».

Всего Миранчук провёл за «Аталанту» 93 матча, в которых смог забить 13 голов и сделал 18 ассистов на своих партнёров по команде.

Контракт Миранчука с «Аталантой» действует до 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в девять млн евро.