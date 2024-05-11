В «Наполи» приняли решение по Хвиче на фоне интереса «ПСЖ»

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис не заинтересован в продаже полузащитника команды Хвичи Кварацхелии, об этом рапортует в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо.

В Неаполе рассчитывают на грузинского вингера, а потому не согласятся на его трансфер. В услугах Кварацхелии заинтересованы французский «ПСЖ» и несколько клубов чемпионата Англии.

Хвича защищает цвета «Наполи» с лета 2022 года. В текущем сезоне полузащитник провел 42 встречи, отметившись десятью забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Срок действующего контракта между сторонами истекает в июне 2027 года.