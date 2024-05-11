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Чемпионат Италии. Серия А

Де Кетеларе принял решение по своему будущему в «Милане»

11 Мая 2024 • 06:31 Комментировать
Милан
...
Кальяри
1 1.50 X 4.80 2 6.30
Через 14 ч. 57 мин.

«Аталанта» рассчитывает выкупить у «Милана» атакующего полузащитника Шарля де Кетеларе.

Трансфер 23-летнего бельгийца обойдётся клубу из Бергамо в 22 млн евро, ещё 4 млн «россонери» могут получить в качестве бонусов. По сведениям инсайдера Николо Скиры, сам де Кетеларе одобряет сделку: он готов окончательно покинуть «Милан» и остаться в «Аталанте» на постоянной основе.

В активе Шарля де Кетеларе 11 забитых мячей и девять результативных передач в 44 поединках за команду Джан Пьеро Гасперини во всех турнирах. Футболист перебрался в «Милан» летом 2022 года из бельгийского «Брюгге» за 36,5 млн евро.

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