Де Кетеларе принял решение по своему будущему в «Милане»

«Аталанта» рассчитывает выкупить у «Милана» атакующего полузащитника Шарля де Кетеларе.

Трансфер 23-летнего бельгийца обойдётся клубу из Бергамо в 22 млн евро, ещё 4 млн «россонери» могут получить в качестве бонусов. По сведениям инсайдера Николо Скиры, сам де Кетеларе одобряет сделку: он готов окончательно покинуть «Милан» и остаться в «Аталанте» на постоянной основе.

В активе Шарля де Кетеларе 11 забитых мячей и девять результативных передач в 44 поединках за команду Джан Пьеро Гасперини во всех турнирах. Футболист перебрался в «Милан» летом 2022 года из бельгийского «Брюгге» за 36,5 млн евро.