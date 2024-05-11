Симоне Индзаги: «Счёт 5:0 не отражает картину матча»

Рулевой миланского «Интера» Симоне Индзаги признал, что результат матча против «Фрозиноне» мог быть совсем другим.

«Нерадзурри» забили пять безответных мячей, при этом уступили сопернику по количеству ударов и попаданий в створ ворот.

«Команда выступила хорошо, хотя в некоторых эпизодах мы действовали слишком рискованно при обороне. Я доволен игрой, но счёт 5:0 не отражает её реальную картину», – поведал в беседе с DAZN Симоне Индзаги.

«Интер», уже гарантировавший себе скудетто, набрал 92 очка и оторвался от «Милана» на 21 балл при одном матче в запасе у «россонери». «Фрозиноне» располагается на 17-й строчке после 36 туров – отрыв от зоны вылета составляет всего два очка.