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Чемпионат Италии. Серия А

Барелла станет самым высокооплачиваемым итальянским игроком в Серии А

11 Мая 2024 • 05:12 Комментировать
Интер Милан
...
Лацио
19.05 19:00

Полузащитник миланского «Интера» Николо Барелла близок к подписанию нового контракта.

Руководство «нерадзурри» уже согласовало с 27-летним игроком все условия договора. По данным La Gazzetta dello Sport, хавбек заключит с миланским клубом контракт, рассчитанный до середины 2029 года. Барелла будет зарабатывать около 7 млн евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым итальянским футболистом в Серии А.

Действующее трудовое соглашение Николо Бареллы с «Интером» рассчитано до 2026 года. В текущей кампании полузащитник провёл 46 матчей за команду Симоне Индзаги во всех турнирах, отметившись двумя голами и семью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Николо Барелла

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