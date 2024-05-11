Барелла станет самым высокооплачиваемым итальянским игроком в Серии А

Полузащитник миланского «Интера» Николо Барелла близок к подписанию нового контракта.

Руководство «нерадзурри» уже согласовало с 27-летним игроком все условия договора. По данным La Gazzetta dello Sport, хавбек заключит с миланским клубом контракт, рассчитанный до середины 2029 года. Барелла будет зарабатывать около 7 млн евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым итальянским футболистом в Серии А.

Действующее трудовое соглашение Николо Бареллы с «Интером» рассчитано до 2026 года. В текущей кампании полузащитник провёл 46 матчей за команду Симоне Индзаги во всех турнирах, отметившись двумя голами и семью ассистами.