В «Бенфике» приняли решение по Саншешу

«Бенфика» заинтересована в возвращении полузащитника Ренату Саншеша в свои ряды.

Португалец проводит текущий сезон в «Роме» на правах аренды, однако итальянский клуб не заинтересован в продолжении сотрудничества с хавбеком. Известно также, что у Саншеша нет будущего и в «ПСЖ», которому он принадлежит. На днях появилась информация о намерении 26-летнего игрока вернуться в «Бенфику». Согласно сведениям журналиста Бруну Андраде, лиссабонцы готовы вернуть своего воспитанника.

«ПСЖ» запросит за трансфер Ренату Саншеша порядка 10-12 млн евро. Переговоры с «Бенфикой» пока не стартовали.