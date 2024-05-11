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«Ювентус» поспорит за трансферную цель «Барселоны»

11 Мая 2024 • 04:13 Комментировать
Ювентус
...
Салернитана
1 1.14 X 8.00 2 19.00
12.05 19:00

Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди попал в сферу интересов «Ювентуса».

25-летний игрок давно находится на радарах у европейских грандов. Основным претендентом на испанца считалась «Барселона», однако каталонцы вряд ли смогут позволить себе трансфер за 60 млн евро – именно такая сумма отступных прописана в контракте опорного хавбека. По информации Mundo Deportivo, «Ювентус» также нацелился на Субименди. В туринском клубе считают, что универсальность футболиста поможет ему раскрыться в новых условиях. Тем не менее, как и в случае с «Барселоной», проблемой может стать высокий ценник.

Интерес к Мартину Субименди также приписывался лондонскому «Арсеналу» и «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
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