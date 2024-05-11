​Спаллетти вступился за Пиоли

Нынешний наставник итальянской сборной Лучано Спаллетти решил вступиться за Стефано Пиоли, которого считают ответственными за не самые выдающиеся результаты «Милана» в нынешнем сезоне. Мало кто сомневается в том, что летом Пиоли попросят освободить должность, но Спаллетти считает это несправедливым:

- Пиоли - это оптимальный тренер и человек, с большими человеческими качествами. Он очень хорошо работал с «Миланом» все эти годы. Во внутренние распри я не влезаю..., - цитирует слова Спаллетти pianetamilan.it.

Напомним. что Стефано Пиоли тренирует «Милан» с октября 2019 года.