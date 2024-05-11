​Алексиса Санчеса ждут в «Ривер Плейте», но у него остаются варианты в Италии

Алексис Санчес покинет «Интер» в конце сезона, это означает, что ему придётся искать себе новый клуб, так как вешать бутсы на гвоздь чилиец пока не готов. Как уточняет издание La Tercera, у него есть варианты в Италии - его услугами интересуется выступающий в Серии А «Удинезе», а также возвращающаяся в высший свет итальянского футбола «Парма».

В то же время Санчесом интересуется и аргентинский «Ривер Плейт», хотя он вряд ли сможет составить конкуренцию европейским клубам.

Напомним, что в прошлом Санчес выступал за такие клубы, как каталонская «Барселона» и лондонский «Арсенал».