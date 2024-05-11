«Ювентус» уже определился с новым тренером

В «Ювентусе» уже знают, кто заменит Массимилиано Аллегри после завершения текущего сезона.

Туринский клуб давно достиг договорённости с Тьяго Моттой, утверждает журналист Альфредо Педулла. Отмечается, что стороны полностью согласовали условия сотрудничества, и в настоящий момент для заключения сделки не хватает лишь подписи нынешнего рулевого «Болоньи».

В приглашении Тьяго Мотты также был заинтересован «Милан», однако 41-летний специалист уже сделал выбор в пользу «Ювентуса».

Контракт Мотты с «Болоньей» истекает по окончании текущего сезона. После 35 туров команда занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Серии А, отставая от «Ювентуса» всего на два очка.