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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» уже определился с новым тренером

11 Мая 2024 • 03:36 Комментировать
Наполи
...
Болонья
1 2.20 X 3.50 2 3.40
Через 15 ч. 15 мин.

В «Ювентусе» уже знают, кто заменит Массимилиано Аллегри после завершения текущего сезона.

Туринский клуб давно достиг договорённости с Тьяго Моттой, утверждает журналист Альфредо Педулла. Отмечается, что стороны полностью согласовали условия сотрудничества, и в настоящий момент для заключения сделки не хватает лишь подписи нынешнего рулевого «Болоньи».

В приглашении Тьяго Мотты также был заинтересован «Милан», однако 41-летний специалист уже сделал выбор в пользу «Ювентуса».

Контракт Мотты с «Болоньей» истекает по окончании текущего сезона. После 35 туров команда занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Серии А, отставая от «Ювентуса» всего на два очка.

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