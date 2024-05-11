​Папен: «До сих пор тренируюсь по системе Капелло»

Бывший французский нападающий Жан-Пьер Папен считает «Милан» лучшим клубом, в котором он выступал, а Фабио Капелло - исключительно грамотным и способным специалистом. Капелло и Папен работали вместе в первой половине 90-х годов - и до сих пор в своей жизни Папен использует некоторые методики, которые он подсмотрел у Фабио тогда.

- Когда я тренируюсь сегодня, то делаю это по системе Капелло. Это итальянская модель, когда вы много работаете над физической подготовкой. Я остался фанатом итальянской методики, она раскрыла во мне новые возможности, - считает Папен, слова которого цитирует pianetamilan.it.