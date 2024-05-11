​Папен: «Горжусь тем, что играл за «Милан»

Бывший французский нападающий Жан-Пьер Папен гордится тем, что часть своей карьеры провёл в составе «Милана», это было во времена, когда клубом руководил Фабио Капелло, а он считался сильнейшим в Европе и даже в мире.

- Я и сегодня частот говорю по-итальянски, у меня осталось много друзей, с которыми я поддерживаю отношения, в том числе Паоло Мальдини, Филиппо Галли, Марко Симоне. Считаю большой привилегией то, что я играл за «Милан». Тогда клуб был одним из сильнейших в мире, мы выиграли Лигу чемпионов, - цитирует слова Папена pianetamilan.it.

Папен покинул «Милан» в 1994 году.