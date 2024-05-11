​Бушанан: «Первый гол никогда не забывается»

В итальянском чемпионате начались матчи 36-го тура Серии А, «Интер» снова оказался в ударе, забив пять безответных голов в ворота «Фрозиноне». Один из голов клуба забил канадский футболист Тажон Бушанан - для него этот гол стал первым в футболке клуба. Бушанан стал восемнадцатым игроком «Интера» в нынешнем сезоне, которому удалось забить.

- Первый гол никогда не забывается, - написал после игры канадский футболист.

В следующем туре «Интер» сыграет с «Лацио». Это случится в следующее воскресенье, девятнадцатого мая. До конца итальянского чемпионата остаются ещё три тура, хотя для самого «Интера» - уже только два.