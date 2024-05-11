​Симоне Индзаги: «Доволен отношением к делу»

В итальянском чемпионате начались матчи 36-го тура Серии А, «Интер» снова оказался в ударе, забив пять безответных голов в ворота «Фрозиноне». Главный тренер миланского клуба Симоне Индзаги прокомментировал итоги матча, он доволен тем, как его подопечные представились на поле:

- Мы сыграли оптимальный с технической точки зрения матч, с должным настроем, с должным отношением к сопернику. Мы хотели снова выиграть и снова сделали это. Когда ты уже чемпион, мотивация слабеет, но сегодня я получил должные ответы от всех, - цитирует слова Индзаги fcinter1908.it.

В следующем туре «Интер» сыграет с «Лацио».