Симоне Индзаги ответил на вопрос о новом контракте с «Интером»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался о продлении контракта с клубом.

Текущий договор специалиста истекает летом следующего года. Руководство «нерадзурри» готово вознаградить наставника за успешную работу новым соглашением.

«Вы уже знаете, в каких отношениях с клубом я нахожусь. Мы поговорим, спланируем всё, а также постараемся улучшить состав, руководство уже работает над этим», – передаёт журналист Даниэле Мари слова Индзаги, ответившего на вопросы журналистов после победы над «Фрозиноне» (5:0).

Симоне Индзаги привёл «Интер» к триумфу в нынешнем розыгрыше Серии А. Ранее команда под руководством тренера трижды выиграла Суперкубок Италии и дважды стала победителем Кубка.