​Ди Франческо: «Интер» силён, но результат обманчив»

В итальянском чемпионате начались матчи 36-го тура Серии А, «Интер» снова оказался в ударе, забив пять безответных голов в ворота «Фрозиноне». Наставник «Фрозиноне» Эусебио ди Франческо прокомментировал итоги матча, он считает победу миланского клуба заслуженной, но счёт - обманчивым.

- Результат обманчив, мы дали на поле гораздо больше, чем показывает счёт. «Интер» - самый сильный клуб чемпионата, мы все понимаем это. А мы должны были быть настойчивее, когда счёт ещё был равным, - цитирует слова ди Франческо fcinter1908.it.

«Фрозиноне» занимает шестнадцатое место в турнирной таблице Серии А.