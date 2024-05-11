«Интер» стал второй командой, достигшей отметки в 4600 очков в Серии А

Миланский «Интер» преодолел рубеж в 4600 набранных очков в Серии А за всю историю.

Коллектив Симоне Индзаги одержал победу над «Фрозиноне» в поединке 36-го тура, отправив в ворота соперников пять безответных мячей. Как информирует Opta, «Интер» стал второй в истории командой, достигшей показателя в 4600 набранных очков в Серии А (с сезона-1929/30). До «нерадзурри» это удалось только «Ювентусу».

«Интер» возглавляет турнирную таблицу нынешнего розыгрыша чемпионата Италии с 92 очками, на 21 балл опережая «Милан», сыгравший на один матч меньше. Напомним, «чёрно-синие» гарантировали себе чемпионство ещё за пять туров до финиша.