Индзаги прокомментировал завершившуюся голевую засуху Лаутаро

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги ответил на вопрос о безголевой серии Лаутаро Мартинеса.

Аргентинский нападающий поразил ворота «Фрозиноне» в сегодняшнем матче Серии А, который завершился победой чемпионов со счётом 5:0. Для капитана «нерадзурри» этот гол стал первым в составе клуба с 28 февраля.

«Мы говорили о его серии без голов, но он наш капитан, и мы не должны забывать, что именно его гол на 91-й минуте помог нам выиграть Суперкубок Италии в этом сезоне, также он стал нашим лучшим бомбардиром на пути к скудетто», – сказал в интервью DAZN Индзаги.

Лаутаро Мартинес возглавляет список бомбардиров Серии А с 24 забитыми голами.