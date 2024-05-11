Аллегри готовится к уходу из «Ювентуса» – у тренера есть два варианта

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри вряд ли продолжит работу в клубе после завершения сезона.

Контракт наставника туринцев рассчитан до середины 2025 года, однако сотрудничество, похоже, будет прекращено уже совсем скоро. По данным Tuttosport, вероятность того, что Аллегри останется в «Ювентусе» на следующий сезон, близка к нулевой. Тренер уже изучает различные варианты продолжения карьеры: как сообщает источник, 56-летний специалист может либо вернуться в «Милан», либо получить работу в «Наполи».

В настоящий момент «Ювентус» занимает третью строчку в Серии А. 12 мая «бьянконери» примут на своём поле «Салернитану» в матче 36-го тура.