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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри готовится к уходу из «Ювентуса» – у тренера есть два варианта

11 Мая 2024 • 00:06 Комментировать
Наполи
...
Болонья
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Через 18 ч. 19 мин.

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри вряд ли продолжит работу в клубе после завершения сезона.

Контракт наставника туринцев рассчитан до середины 2025 года, однако сотрудничество, похоже, будет прекращено уже совсем скоро. По данным Tuttosport, вероятность того, что Аллегри останется в «Ювентусе» на следующий сезон, близка к нулевой. Тренер уже изучает различные варианты продолжения карьеры: как сообщает источник, 56-летний специалист может либо вернуться в «Милан», либо получить работу в «Наполи».

В настоящий момент «Ювентус» занимает третью строчку в Серии А. 12 мая «бьянконери» примут на своём поле «Салернитану» в матче 36-го тура.

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Милан Ювентус Массимилиано Аллегри Наполи ещё теги

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