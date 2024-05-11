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Чемпионат Италии. Серия А

​«Интер» осилил планку в 100 голов за сезон

11 Мая 2024 • 00:04 Комментировать

В итальянском чемпионате начались матчи 36-го тура Серии А, «Интер» снова оказался в ударе, забив пять безответных голов в ворота «Фрозиноне». Таким образом, миланский клуб преодолел планку в 100 голов за сезон - с учётом всех турниров, в которых сыграл клуб.

86 голов из всей этой массы было забито в Серии А - и это второй результат в истории клуба. Большее количество мячей миланцы забили лишь единожды - в сезоне 1950/1951, тогда был забит 101 мяч.

Но вряд ли команде Симоне Индзаги удастся в двух оставшихся матчах дотянуться до этого показателя, потому что для этого надо забить ещё 15 мячей.


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан
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