«Комо» возвращается в Серию А после 21-летнего отсутствия

«Комо» добился повышения в Серию А по итогам текущего сезона.

Коллектив из одноимённого города финишировал вторым в Серии Б и завоевал прямую путёвку в высший дивизион вслед за «Пармой». В последнем туре «Комо» сыграл вничью с «Козенцей» (1:1), что позволило на три балла опередить «Венецию», также претендовавшую на прямое повышение.

«Комо» выступит в Серии А впервые с сезона-2002/03 – тогда команда заняла предпоследнее 17-е место.

Примечательно, что в тренерском штабе клуба работает Сеск Фабрегас, а одним из инвесторов является Тьерри Анри.

Третья и последняя путёвка в Серию А будет разыграна в плей-офф между командами, занявшими места с третьего по восьмое в завершившемся регулярном розыгрыше Серии Б.