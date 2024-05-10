«Интер» забил 5 мячей в ворота «Фрозиноне»

Проиграв в прошлом туре «Сассуоло», «Интер» в пятницу исправился и не оставил шансов другому аутсайдеру Серии А, «Фрозиноне». Матиас Соуле едва не открыл счет дальним ударом, и голкипер с трудом справился с отскоком от газона. «Интер» в прессинге отобрал мяч, серия передач, и Давиде Фраттези коленом в упор отправил мяч в сетку. Янн Зоммер сегодня явно нервничал, но с горем пополам нейтрализовал удары. Валид Хеддира едва не сравнял, но попал в перекладину. Янн-Аурель Биссекк замыкал кросс с угла поля - перекладина. И все же аутсайдеры продержались только час. Фраттези здорово сыграл под удар Марко Арнаутовичу, и ветеран удвоил счет. Тажон Бушанан рванул к воротам с левого фланга, разобрался с защитником и стал автором третьего гола. Вскоре защитник грубо ошибся после навеса в штрафную хозяев, и Лаутаро Мартинес расстрелял ворота. Маркус Тюрам получил мяч из глубины поля, оказался один на один с кипером и перебросил его - 0:5.

«Интер» до 21 очка увеличил отрыв от «Милана». Соперник делит четвертое место с конца, имея двухочковый запас от зоны вылета.