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Мойзе Кин интересен двум клубам

10 Мая 2024 • 22:11 Комментировать
Вильярреал
...
Севилья
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Через 18 ч. 12 мин.

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин может быть продан в предстоящее трансферное окно.

24-летний игрок мог покинуть ряды «бьянконери» ещё в январе, но переход в мадридский «Атлетико» сорвался. Вполне вероятно, что летом форвард всё же окажется в Испании – интерес к нему проявляет «Севилья», сообщает журналист Даниэле Лонго. Также за итальянцем следит французский «Ренн». «Ювентус» рассчитывает заработать на продаже около 10-15 млн евро.

Мойзе Кин принял участие в 19 поединках команды Массимилиано Аллегри в текущем сезоне, не записав на свой счёт результативных действий. Действующий контракт футболиста с туринским клубом рассчитан до середины 2025 года.

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