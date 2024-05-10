«Наполи» хочет приобрести Довбика

Форвард «Жироны» Артём Довбик может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщают итальянские СМИ, «Наполи» сделал предложение «Жироне» о приобретении футболиста сборной Украины, однако сам 26-летний нападающий на данный момент планирует ещё как минимум на сезон остаться в «Жироне». Также в услугах футболиста заинтересован «Ювентус».

В текущем сезоне Ла Лиги Довбик принял участие в 32 матчах, в которых смог 20 раз поразить ворота соперников. Игрок является лучшим бомбардиром испанского чемпионата.

Контракт Довбика с «Жироной» рассчитан до 2028 года, а трансферная стоимость нападающего оценивается в 30 миллионов евро.