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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» хочет приобрести Довбика слухи

10 Мая 2024 • 20:37 Комментировать
Алавес
...
Жирона
1 3.70 X 3.70 2 2.00
Через 0 ч. 21 мин.

Форвард «Жироны» Артём Довбик может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщают итальянские СМИ, «Наполи» сделал предложение «Жироне» о приобретении футболиста сборной Украины, однако сам 26-летний нападающий на данный момент планирует ещё как минимум на сезон остаться в «Жироне». Также в услугах футболиста заинтересован «Ювентус».

В текущем сезоне Ла Лиги Довбик принял участие в 32 матчах, в которых смог 20 раз поразить ворота соперников. Игрок является лучшим бомбардиром испанского чемпионата.

Контракт Довбика с «Жироной» рассчитан до 2028 года, а трансферная стоимость нападающего оценивается в 30 миллионов евро.


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