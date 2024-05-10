«ПСЖ» хочет заменить Мбаппе бывшим игроком РПЛ

Всё идёт к тому, что очень скоро Килиан Мбаппе примерит на себе футболку «Реала». Прямо сейчас «ПСЖ» ведёт работу по поиску игрока, который заменит звёздного француза в линии атаки.

Согласно информации Le Parisien, приоритетным кандидатом для «ПСЖ» является Хвича Кварацхелия из «Наполи». Переговорный процесс гранда Лиги 1 по грузинскому футболисту продвигается позитивно.

Отмечается, что «Наполи» будет готов отпустить 23-летнего Хвичу за сумму в районе 80 миллионов евро. Это более низкий ценник, чем тот, о котором в прессе писали ранее.

В своё время Хвича Кварацхелия поиграл в Российской премьер-лиге за «Локомотив» и «Рубин».