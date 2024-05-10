Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Аталанты» Перкасси ответил, собирается ли клуб выкупать де Кетеларе

10 Мая 2024 • 11:33 Комментировать
Милан
...
Кальяри
1 1.40 X 4.90 2 7.00
11.05 21:45

Президент итальянской «Аталанты» Антонио Перкасси высказался насчёт планов команды на арендованного полузащитника Шарля де Кетеларе. Напомним, молодой бельгиец всё ещё принадлежит «Милану».

«Выкуп де Кетеларе на постоянной основе? Мы сделаем это», – цитирует президента «Аталанты» журналист Фабрицио Романо.

«Аталанта» может выкупить де Кетеларе за 23 миллиона евро + 4 миллиона в виде бонусов. Также «Милан» в будущем может получить 10% от перепродажи футболиста.

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Шарль отметился семью голами и шестью результативными передачами. За весь прошлый сезон де Кетеларе записал на свой актив всего один ассист в чемпионате в составе «Милана».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Милан Аталанта Антонио Перкасси Шарль де Кетеларе ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 10 Мая
02:47
Защитник «Тоттенхэма» стал целью «Милана»
09 Мая
11:51
«Милан» - «Кальяри»: прогноз и ставки БК Pinnacle
08 Мая
12:40
Ибрагимович одобрил кандидатуру Шешко для «Милана»
06 Мая
13:50
У Адарабиойо есть вариант сразу с несколькими топ-клубами
12:08
«Милан» нацелится на форварда из Лиги 1, если сорвётся сделка по Зиркзее
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МИЛАН КАЛЬЯРИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван игровой номер Мбаппе в «Реале» Винисиус эмоционально обратился к президенту «Реала» Пересу Игроки «Реала» опасаются вылета Мбаппе из Лиги чемпионов – известна причина Моуринью решил вернуться в свой бывший клуб - это не «Реал» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов Мюллер высказался о судейском скандале в матче «Реала» и «Баварии» «Манчестер Юнайтед» выбрал неожиданного фаворита на пост главного тренера Анчелотти ответил, каким видит «Реал» без Крооса и Модрича «Спартак» выбрал нового легионера - названо имя 34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован»
Спортивные новости
Быков — о сборной России: «Мне кажется странным брать игроков только из СКА» Плющев: У наших вратарей был хороший сезон в НХЛ Экс-главный тренер сборной России ответил на вопрос, кто может выиграть Кубок Стэнли в 2024 году Плющев: День Победы - праздник со слезами на глазах Канарейкин назвал российских хоккеистов, выделяющихся в нынешнем сезоне НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
10.05.24 в 21:45
Фрозиноне Фрозиноне
Интер Милан Интер Милан
5.20 4.80 1.49
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Мая
11:33 · Италия. Серия А
Президент «Аталанты» Перкасси ответил, собирается ли клуб выкупать де Кетеларе
10:58 · Англия. Премьер-лига
«Реал», «Байер» и другие: названы претенденты на звание лучшего клуба года
10:55 · Италия. Серия А
Булыкин: «Желаю, чтобы Миранчук дал нам повод порадоваться, что россияне могут выиграть еврокубок»
10:51 · Англия. Премьер-лига
Алонсо, Анчелотти или Гвардиола: в Globe выбирают лучшего тренера 2024 года
10:46 · Англия. Премьер-лига
Мбаппе, Винисиус и другие: названы претенденты на звание игрока года по версии Globe
10:37 · Италия. Серия А
Спаллетти назвал любимую команду в этом сезоне Серии А
10:15 · Англия. Премьер-лига
Испанский полузащитник стал целью «Ливерпуля» и «Барселоны»
09:50 · Италия. Серия А
«Фиорентина» определилась с новым тренером
09:42 · Италия. Серия А
Паредес: «В «Роме» я переродился, ведь смог избежать травм»
09:16 · Италия. Серия А
Черчесов считает, что Миранчук может сыграть в финале Лиги Европы против «Байера»
03:20 · Италия. Серия А
​Капелло: «Аллегри? У нас и Анчелотти тоже травили»
02:47 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Тоттенхэма» стал целью «Милана»
02:36 · Италия. Серия А
Хоакин Корреа вернётся в «Интер»
02:25 · Италия. Серия А
Де Росси: «Всего год назад меня уволили из клуба Серии Б»
01:48 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Челси» не будет тратить сумасшедшие деньги на Осимхена» 1
Все новости
Рекомендуем