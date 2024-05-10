Президент «Аталанты» Перкасси ответил, собирается ли клуб выкупать де Кетеларе

Президент итальянской «Аталанты» Антонио Перкасси высказался насчёт планов команды на арендованного полузащитника Шарля де Кетеларе. Напомним, молодой бельгиец всё ещё принадлежит «Милану».

«Выкуп де Кетеларе на постоянной основе? Мы сделаем это», – цитирует президента «Аталанты» журналист Фабрицио Романо.

«Аталанта» может выкупить де Кетеларе за 23 миллиона евро + 4 миллиона в виде бонусов. Также «Милан» в будущем может получить 10% от перепродажи футболиста.

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Шарль отметился семью голами и шестью результативными передачами. За весь прошлый сезон де Кетеларе записал на свой актив всего один ассист в чемпионате в составе «Милана».