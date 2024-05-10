Булыкин: «Желаю, чтобы Миранчук дал нам повод порадоваться, что россияне могут выиграть еврокубок»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о выходе «Аталанты», за которую выступает Алексей Миранчук, в финал Лиги Европы.

Напомним, в полуфинале турнира команда из Бергамо одолела «Марсель» по сумме двух встреч (4:1) и в решающем матче встретится с «Байером».

«Здорово, что у Миранчука такое достижение в карьере. Желаю Миранчуку, чтобы он себя проявил и дал нам повод порадоваться, что россияне сейчас могут выиграть какой-то еврокубок», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Матч между «Аталантой» и «Байером» состоится 22 мая в Ирландии. Начало этой игры запланировано на 22:00 по московскому времени.